Водителям разрешат летать по трассам со скоростью 110 км/ч

Водителям разрешат летать по трассам со скоростью 110 км/ч

На нескольких федеральных трассах скорость движения транспорта могут увеличить с разрешенных 90 км/ч до 110 км/ч. На платных атомагистралях М-4 «Дон» и М-11 «Москва-Санкт-Петербург» она может вырасти до 130 км/ч.

Как пояснили в Росавтодоре, это необходимо для улучшения пропускной способности дорог и снижения аварийности. В первую очередь, скоростной режим хотят увеличить в Псковской области и Пермском крае. Повышение разрешенной скорости сейчас проходит согласование с территориальными органами ГИБДД.

Для увеличения скорости необходимо выполнить несколько условий, рассказали в Росавтодоре «Известиям». В частности, на дороге должно быть установлено искусственное освещение, барьерное ограждение вдоль оси проезжей части, противоослепляющие экраны.

По правилам дорожного движения, мотоциклам, легковушкам и грузовикам массой до 3,5 т разрешено разгоняться до 90 км/ч за городом и до 110 км/ч на автомагистралях.

Ранее сообщалось, что на отдельных участках дорог в России установят шумовую разметку, чтобы избежать обгона в неположенных местах.

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