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Водителям «грязных» машин закроют въезд в Москву

Водителям «грязных» машин закроют въезд в Москву

В Москве могут появиться зоны с ограниченным въездом для машин низких экологических классов. С инициативой выступил Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

В соответствующем письме СПЧ мэру города Сергею Собянину говорится о необходимости ограничить въезд в город машинам с двигателями классов Евро-3, Евро-2, Евро-1 и Евро-0. Мэрия Москвы предложение СПЧ поддержала.

Отмечается, что на 1 января 2018 года в России насчитывалось свыше 58% таких автомобилей. Проработкой предложения СПЧ займется руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Предлагается перед началом зоны ограничения установить специальный дорожный знак, а также видеокамеры для фиксации нарушений. Эксперты отмечают, что ограничения затронут не только владельцев «ВАЗовской» классики, но и некоторых ретроавтомобилей и суперкаров родом из девяностых или первой половины двухтысячных. Однако СПЧ настаивает, что с введением таких зон дышать в столице станет легче.

В каких именно районах появятся такие зоны, пока неясно. В разработке дорожной карты проекта примут участие Минтранс, МВД, Минпромторг и Минприроды, уточняет «Коммерсантъ». Ее подготовка должна завершиться к 4 марта.

Власти Москвы ведут борьбу с плотностью движения в столице с 2012 года. Тогда же в городе стали вводить платные парковки. На 237 центральных улицах города в 2018 году стоимость парковки выросла до 380 рублей в час.

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