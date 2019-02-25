Водительские права в России станут электронными с 2020 года

В России с 2020 года появятся электронные водительские удостоверения взамен бумажных. Об этом сообщил начальник ГИБДД Михаил Черников.

Благодаря нововведению, водителям не придется носить с собой права и свидетельство о регистрации автомобиля. Черников завил РИА Новости, что ГИБДД располагает оцифрованной базой, которая ведется с 2011 года, и технически готова к внедрению электронных водительских прав.

Как отметил глава Госавтоинспекции, электронные водительские документы позволят бороться с фальшивыми удостоверениями, а также предупреждать случаи, когда одними правами пользуются внешне похожие водители.

В 2018 году ГИБДД выдала первые электронные ПТС. В отличие от бумажных, в них содержалась информация о техосмотре, ОСАГО и другие данные.