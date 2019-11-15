Водительские права Брежнева купили за 1,5 млн рублей

Водительское удостоверение лидера СССР, генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали на аукционе «Литфонда».

Права политик получил в 1976 году. Они проданы за 1 млн 550 тыс. рублей. Водительское удостоверение ААК №000077 давало право генсеку ЦК КПСС на управление любыми видами автотранспортных средств.

Также лот включал в себя талон предупреждений, где отмечались нарушения водителя. Оба документа находятся в отличном состоянии, сообщают «Известия».

Ранее сообщалось о том, что в Крыму продана госдача «Глициния», которая была любимым местом отдыха генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Деньги от сделки пойдут в бюджет республики. От сделки выручено 1,2 млрд рублей, пишет РИА Новости. Кто стал новым владельцем пансионата, министр не сказала.

Госдача была создана в 1955 году. Она располагается на первой береговой линии, имеет собственный пляж. В здании 14 комнат, столовая на 40 гостей, бассейн. С 1956 по 1989 годы здесь отдыхали Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Михаил Горбачев.

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