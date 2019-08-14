Водители побросали авто на дорогах Магнитогорска из-за потопа

Ливни затопили дороги в Магнитогорске. Из-за этого жители города бросают автомобили на улице.

Сильные дожди начались в городе 13 августа и шли почти без остановки. Канализационные системы не справились с осадками, и город оказался затоплен. Как пишет ФБА «Экономика сегодня», водители бросали машины посреди улиц

Из-за непогоды без света остались семь тысяч человек и социально значимые объекты. Градом уничтожены сады и огороды.

Ранее сообщалось, что в России ожидается потепление к концу лета.