Водителей в России «потрясут» новой шумовой разметкой

Водителей в России «потрясут» новой шумовой разметкой

В 2019 году в России на отдельных участках федеральных трасс появятся участки с шумовой разметкой. При выезде на нее автомобиль начнет трясти и усилится шум от покрышек.

Шумовую разметку установят в местах, где нельзя установить барьерные ограждения. Такая мера призвана снизить аварийность на дорогах, заявили в Росавтодоре. Первые пробные участки с шумовой разметкой появятся на трассах М7 «Волга» в Татарстане, Р-22 «Каспий» между Москвой и Волгоградом, на уральской трассе М5 «Урал», а также в Сибири — на Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш».

В Росавтодоре рассказали, что при попадании на разметку машину будет трясти и водителям не захочется ехать в тряске. Это заставит их совершать обгон исключительно на разрешенных участках.

Разметку будут наносить методом фрезирования, когда «нарезаются» небольшие куски асфальта, сообщают «Известия». Однако эксперты указывают на небольшой срок службы таких разметок, а также незначительное число компаний, способных сделать такую разметку.

В январе этого года была утверждена стратегия безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы. Она предполагает снижение до нуля смертности на дорогах к 2030 году. Через шесть лет смертность должна составить не более четырех погибших на 100 тыс. населения.

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