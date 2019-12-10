Водитель задавил группу пешеходов в Пермском крае

В Нытвенском районе Пермского края произошло смертельное ДТП.

Там водитель автомобиля наехал на группу пешеходов.

Авария случилась на трассе в Нытвенском районе. Три человека скончались от смертельных травм, еще один пешеход был госпитализирован.

По факту автоаварии проводится проверка, сообщает «Рен ТВ».

Напомним, в Нижнем Новгороде водитель Toyota спровоцировал аварию с участием трех автомобилей.

Одна из машин после столкновения вылетела на пешеходный тротуар и врезалась в организованную группу школьников, направлявшихся в театр. Одна из учительниц, которая их сопровождала, погибла.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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