Во Внуково отказались от электронных посадочных талонов

В московском аэропорту Внуково решили пока не использовать электронные талоны, так как законодательство не позволят перейти на автоматизированную систему.

В воздушной гавани с 10 декабря перестал принимать посадочные талоны на авиарейсы в электронном виде.

При этом тестирование системы с электронными талонами прошло успешно. Реализация проекта внедрения системы приостановлена до изменения нормативных документов и правил.

В настоящее время пассажиры могут распечатать посадочный талон с экрана мобильного телефона на принтерах, которые находятся рядом с зоной досмотра авиационной безопасности, пишет «Коммерсант».

Как сообщалось ранее, количество авиакатастроф в России может увеличиться в ближайшее время из-за халатности сотрудников российских аэропортов, заявил глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

По его словам, с начала 2019 года произошло более 100 случаев повреждения шасси в аэропортах во время посадки. Речь идёт, в том числе, о базовом аэропорте авиакомпании «Внуково» и петербургской воздушной гавани «Внуково».

«За 2018 год авиашины колёс самолётов "Победы" были повреждены — порезаны или проколоты — 50 раз. За январь-октябрь 2019 года повреждения получили уже 104 лайнера», — пишет Калмыков в письме Минтрансу.

Согласно приведенным данным, чаще всего инциденты происходили в августе 2018 года, а также марте и октябре 2019 года.

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