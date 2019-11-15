Внучки художника Марка Шагала раскрыли его связь с Россией

Внучки известного художника Марка Шагала рассказали о его особой духовной связи с Россией. Выставка работ автора сейчас открыта в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим».

«Марк Шагал сейчас популярен как никогда. В глубине сердца мы понимаем, что Россия всегда была в самом сердце, в самой душе Шагала. И дорогого стоит сейчас увидеть благодаря "Новому Иерусалиму" вот этот новый подход», — сказала одна из внучек Шагала Мерет Мейер.

Как отмечает телеканал 360, выставка «Шагал: между небом и землей» является крупнейшей экспозицией работ Марка Шагала в России — в музее выставлено 239 работ из трех стран.

Марк Шагал — российский и французский художник белорусско-еврейского происхождения. Родился в Витебске 24 июня 1887 года. Занимался графикой, живописью, сценографией. Его признали одним из самых известных представителей авангарда ХХ века.

Читайте нас в мобильном приложении