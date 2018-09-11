«Внешэкономбанк» взял у Китая кредит на 1,7 млрд долларов

Глава российского Внешэкономбанка (ВЭБ) Игорь Шувалов и председатель Государственного банка развития Китая Ху Хуайбан подписали кредитное соглашение на 12 миллиардов юаней (около 1,7 млрд долларов).

На церемонии подписания документа присутствовали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Средства должны быть использованы для финансового обеспечения проектов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и инициативы «Один пояс – один путь», сообщает «Экономика сегодня».