«Внешэкономбанк» взял у Китая кредит на 1,7 млрд долларов
Глава российского Внешэкономбанка (ВЭБ) Игорь Шувалов и председатель Государственного банка развития Китая Ху Хуайбан подписали кредитное соглашение на 12 миллиардов юаней (около 1,7 млрд долларов).
На церемонии подписания документа присутствовали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Средства должны быть использованы для финансового обеспечения проектов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и инициативы «Один пояс – один путь», сообщает «Экономика сегодня».
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