«Внешэкономбанк» сменит название на «ВЭБ.РФ»

Правительство РФ по законопроектной деятельности одобрило предложение Минфина о переименовании «Внешэкономбанка» в госкорпорацию «Национальный институт развития «ВЭБ.РФ». Сейчас название организации звучит как государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

В Минфине поясняют, что существующее наименование не согласуется с функциями организации. ВЭБ, в частности, занимается экспертизой проектов и разработкой механизма их реализации.

Госкорпорация будет наделена новыми полномочиями: она станет координировать деятельность институтов развития, обеспечивать их связь с органами власти, получать субсидии на развитие проектов. Переименование не является реорганизацией, не изменяет права и обязанности корпорации, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».

В марте 2018 года похожим образом было переименовано Агентство ипотечного жилищного кредитования, принадлежащее правительству. Сейчас оно носит название «Дом.рф».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость Независимые АЗС заявили о дефиците дизельного топлива

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО