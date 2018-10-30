«Внешэкономбанк» сменит название на «ВЭБ.РФ»

Правительство РФ по законопроектной деятельности одобрило предложение Минфина о переименовании «Внешэкономбанка» в госкорпорацию «Национальный институт развития «ВЭБ.РФ». Сейчас название организации звучит как государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

В Минфине поясняют, что существующее наименование не согласуется с функциями организации. ВЭБ, в частности, занимается экспертизой проектов и разработкой механизма их реализации.

Госкорпорация будет наделена новыми полномочиями: она станет координировать деятельность институтов развития, обеспечивать их связь с органами власти, получать субсидии на развитие проектов. Переименование не является реорганизацией, не изменяет права и обязанности корпорации, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».

В марте 2018 года похожим образом было переименовано Агентство ипотечного жилищного кредитования, принадлежащее правительству. Сейчас оно носит название «Дом.рф».