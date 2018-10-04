Центробанк и ФАС внедрят систему реагирования на резкий рост цен

Центробанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подписали соглашение о создании системы реагирования на быстрый рост цен в регионах РФ. Это позволит выявлять этапы, которые вызывают ускоренный рост стоимости продуктов и услуг.

В соответствии с подписанным соглашением, при выявлении отклонений инфляции от 4% в связи с резким скачком цен на некоторые товары и услуги ЦБ будет обращаться в ФАС для получения информации о состоянии конкуренции на товары и динамике их цен.

В последующем Банк России сможет выявлять этапы, на которых возникает ускорение стоимости конечных товаров: производство, транспортировка, хранение или продажа.

После мониторинга ЦБ подготовит рекомендации для федеральных и региональных властей, направленные на снижение влияния немонетарных факторов на инфляцию, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

Это приведет к сдерживанию годовой инфляции на уровне 4%, считают в ЦБ.