Властям разрешили следить за людьми через камеры

За жителями Москвы следят с помощью видеокамер без вмешательства в их частную жизнь.

К такому выводу пришел Савеловский суд, который вынес решение по иску жительницы города Алены Поповой. Женщина требовала признать незаконным применение технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения, сообщают «Ведомости».

Напомним, Попова подала иск в суд с требованием признать незаконной установку в городе системы распознавания лиц, которая встроена в уличные камеры видеонаблюдения.

По мнению истицы, использование биометрии граждан без их согласия нарушает закон о персональных данных и статьи Конституции, гарантирующие право на частную жизнь.

Женщина обратилась в суд после того, как за пикет у Госдумы ее оштрафовали на 20 тыс. рублей. Суд использовал видео с камер наблюдения с 32-хкратным увеличением. Попова посчитала, что это указывает на применение технологии распознавания лиц.

На сегодняшний день в российской столице находится самая крупная сеть с видеокамерами по распознанию лиц, их около 3 тысяч. В дальнейшей перспективе этой функцией планируется оснастить все устройства, общее количество которых сегодня превышает 160 тысяч. Об этом рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев с заседания Международного полицейского саммита в Сеуле, пишет «Интерфакс».

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