Власти выплатят по страховке за травмы россиян в транспорте

С наступлением зимы россияне все чаще сталкиваются с опасностями не только на тротуарах города, но и в общественном транспорте. Разберемся, как получить компенсацию за травму в маршрутном такси или автобусе.

В качестве примера можно взять случай, произошедший 28 ноября в одном из городских автобусов Санкт-Петербурга. Пассажирка, проходя по салону, поскользнулась на обледеневшем полу и получиила перелом ноги. Женщине потребовалась дорогостоящая операция, кроме того, она утратила работоспособность минимум на два месяца.

Инспектор отдела УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Толстиков рассказал, что ответственность водителя наступает в случае, когда тот нарушил правила дорожного движения. Если говорить об автобусе, который вышел на рейс с обледенелым полом, отвечает компания-перевозчик. Ответственность компании за причинение вреда жизни, здоровью имуществу пассажиров подлежит страхованию.

Журнал «Политическая экпертиза» выяснил у страховщиков, как получить компенсацию в случае наступления страхового случая. Специалисты советуют прежде всего узнать информацию о перевозчике и его страховой компании. Обычно такие сведения есть в салоне транспортного средства. Затем следует обратиться в медицинское учреждение для фиксации травмы, после чего написать заявление о получении компенсации в администрацию фирмы-перевозчика или в страховую компанию.

В случае, если компания откажет в выплате компенсации, гражданину следует обратиться в суд. Эксперты напоминают о необходимости сохранить справку из медицинского учреждения и проездной билет.

За 10 месяцев 2018 года ГИБДД зафиксировала 10 случаев получения травм в общественном транспорте Санкт-Петербурга и Ленинградской области.