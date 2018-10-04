На помощь валютным ипотечникам в России выделят еще 730 млн рублей
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, предусматривающее дополнительную помощь гражданам, взявшим ипотеку в валюте. На эти цели будет выделено еще 730 млн рублей.
За счет дополнительных средств планируется оказать помощь нуждающимся семьям. Они смогут остаться в том жилье, которое приобретали в ипотеку.
Для решения проблемы валютных ипотечников в мае 2015 года была запущена программа, модератором которой выступила госкомпания «Дом.рф». В рамках программы государство компенсировало банкам часть месячных платежей граждан.
Один заемщик мог получить помощь в размере до 600 тысяч рублей. Для рассмотрения особых случаев при Минстрое создали межведомственную комиссию.
Премьер-министр отметил, что на реализацию программы уже потрачено 6,5 млрд рублей. Государство оказало помощь 20 тысячам семей, уточняет «Интерфакс-недвижимость».
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