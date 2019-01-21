В Таганроге «помогли» бедной семье пособием в 47,5 рублей

Многодетной матери в Таганроге, которая одна воспитывает троих детей, назначили единовременную выплату в размере 47,5 рублей. Дополнительно из бюджета города ей выделят 1 тыс. рублей.

Жительница Таганрога Татьяна Хижняк назвала такое пособие «издевательством». Она рассказала, что прожила в браке около 10 лет, имеет троих детей – двух девятилетних мальчиков и девочку 14 лет.

По ее словам, муж при разводе подарил квартиру матери. «Получается, что с него теперь взять нечего – он не работает, алименты платит, как получается», - пояснила женщина РИА Новости.

По решению суда Хижняк была вынуждена выселиться из квартиры: прокуратура, соцзащита и другие органы власти ущемления прав детей не увидели. Чтобы купить жилье в общежитии, женщина оформила кредит в 1 млн рублей. Она работает воспитателем в саду, получает порядка 19 тыс. рублей.

Ранее в Свердловской области депутат Николай Бондаренко в течение месяца питался на 3,5 тыс. рублей прожиточного минимума. В результате он похудел на 7 килограммов.