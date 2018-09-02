Власти ДНР сообщили о прибытии военных из США и Канады в Донбасс
В самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили о прибытии большого количества иностранных военнослужащих на подконтрольную Украине территорию Донбасса.
Об этом рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Данил Безсонов. По его словам, наемники пополнили подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, расположенные в районе Урзуфа.
Безсонов отметил, что прибывшие военные будут участвовать в наступательной операции на юге Донецкой области со стороны вооруженных сил Украины, отмечает «Интерфакс».
Ранее в ЛНР сообщили об активизации ВСУ на линии соприкосновения.
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