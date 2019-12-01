Власти Сингапура ободрили использование марихуаны

В Сингапуре впервые будет применен лекарственный препарат, созданный на основе марихуаны.

Его будут использоваться для лечения эпилепсии. Лечение понадобилось молодой женщине, чей организм оказался невосприимчивым к другим препаратам. По предварительным даны, речь идет о препарате «Эпидиолекс» американского производства, который содержит высокоочищенную марихуану и предназначен для лечения тяжелых форм детской эпилепсии, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, гражданка России, прилетевшая в московский аэропорт «Шереметьево» из Амстердама, попыталась ввезти в страну наркотическое вещество.

Сотрудники таможни остановили подозрительную пассажирку в «зеленом коридоре» и попросили показать багаж, в котором была обнаружена колба, содержащая жидкое вещество общи весом 40 миллилитров.

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