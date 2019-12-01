Власти Сингапура ободрили использование марихуаны

Власти Сингапура ободрили использование марихуаны

Фото: News-24.ru

В Сингапуре впервые будет применен лекарственный препарат, созданный на основе марихуаны.

Его будут использоваться для лечения эпилепсии. Лечение понадобилось молодой женщине, чей организм оказался невосприимчивым к другим препаратам. По предварительным даны, речь идет о препарате «Эпидиолекс» американского производства, который содержит высокоочищенную марихуану и предназначен для лечения тяжелых форм детской эпилепсии, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, гражданка России, прилетевшая в московский аэропорт «Шереметьево» из Амстердама, попыталась ввезти в страну наркотическое вещество.

Сотрудники таможни остановили подозрительную пассажирку в «зеленом коридоре» и попросили показать багаж, в котором была обнаружена колба, содержащая жидкое вещество общи весом 40 миллилитров.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!