Власти принялись за ужесточение санкций при нарушении ПДД

Минтранс и МВД предложили ввести штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч. Среди прочих идей – ужесточение наказания за нарушение правил остановки и стоянки, а также езду с нечитаемыми номерами.

Сейчас в России не предусмотрено наказание за превышение скорости менее чем на 20 км/ч. Чиновники предлагают ввести пятисотрублевый штраф за нарушение скоростного режима. В МВД считают, что наказание должно последовать за нарушения, совершенные в населенных пунктах.

В МВД выступили за увеличение санкций при езде с нечитаемыми номерами. Таким нарушителям могут отказать в возможности оплатить штраф с 50-процентной скидкой.

В Центре организации дорожного движения предложили рассмотреть увеличение наказания за непропуск пешеходов, велосипедистов на перекрестке, передает «Коммерсантъ». Сейчас штраф составляет 1,5-2 тыс. рублей.

В начале февраля вице-премьер Максим Акимов заявлял, что вопрос пересмотра скоростного режима является спорным. В городских условиях его целесообразность очевидна, но на магистралях ограничивать скорость не следует, говорил чиновник.