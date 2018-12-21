Власти не поверили статистике о причинах смертности россиян

Правительство изучило данные о снижении показателей смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и пришло к выводу, что предоставляемая статистика медучреждений недостоверна.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, подтвердились случаи неверного кодирования причин смертности. Вследствие этого Росстат вынужден пересчитать статистику.

Минздрав пообещал разработать рекомендации для правильного кодирования причин смерти граждан, пишет Meduza.

Согласно официальным данным, с 2008 года после ввода целевых показателей по снижению смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний данные стали меняться в сторону уменьшения. Россияне, по данным Росстата, стали чаще умирать от старости и других болезней.