Власти не поверили статистике о причинах смертности россиян
Правительство изучило данные о снижении показателей смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и пришло к выводу, что предоставляемая статистика медучреждений недостоверна.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, подтвердились случаи неверного кодирования причин смертности. Вследствие этого Росстат вынужден пересчитать статистику.
Минздрав пообещал разработать рекомендации для правильного кодирования причин смерти граждан, пишет Meduza.
Согласно официальным данным, с 2008 года после ввода целевых показателей по снижению смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний данные стали меняться в сторону уменьшения. Россияне, по данным Росстата, стали чаще умирать от старости и других болезней.
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