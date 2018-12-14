Штрафы за нарушение ПДД станут дороже и строже

Правительство дало поручение ужесточить наказание за нарушение ПДД. Соответствующие поправки в «Кодекс об административных правонарушениях» разработают МВД и Минтранс.

До марта 2019 года чиновникам предстоит решить, как наказывать водителей за превышение скорости на 10 км/ч. Это нововведение может оказаться самым резонансным, ведь в течение пяти лет наказывались водители, превысившие скорость на 20 км/ч.

За 11 месяцев года ГИБДД выписала 81,3 млн штрафов за нарушение скоростного режима. Это самое частое нарушение правил дорожного движения, пишет Lenta.ru.

В числе других поручений кабмина – решить вопрос об ужесточении ответственности за езду с нечитаемыми номерами, нарушение правил стоянки и остановки.

Ранее ГИБДД временно отказалась вносить изменения в ПДД, потому что «всех замучили и запутали».