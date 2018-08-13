Власти Подмосковья объявили войну конопляным полям
Полицейские провели рейд в Воскресенском и Пушкинском районах, а также в Коломне, где обнаружили земли, на которых росла конопля.
В рамках операции «Мак» правоохранители уничтожили свыше двух тысяч кустов дикорастущей конопли. Общая площадь участков превысила три гектара, передает «Подмосковье сегодня».
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