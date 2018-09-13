В Петрозаводске в аренду бизнесменам сдают бомбоубежища
Городские власти Петрозаводска планируют сдать в аренду пять бомбоубежищ, расположенных в жилых домах.
Отмечается, что уже несколько лет в одном из подземных укрытий на улице Гоголя успешно функционирует тренажерный зал.
По замыслу городских властей, пустующие помещения вполне можно использовать в коммерческих целях.
Также власти заявили, что приватизации объекты гражданской обороны не принадлежат - и при необходимости могут быть использованы по прямому назначению, сообщает «Федерал Пресс».
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