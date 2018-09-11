Власти Петербурга добиваются запрета в России японской анимации

Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров направил официальное письмо в Роскомнадзор с предложением ограничить распространение аниме (японская мультипликация) в России.

Депутат обвиняет аниме в открытой пропаганде мистицизма, девиации и половых извращений.

Социальные сети бурно отвечают негодованием на подобные инициативы, по их мнению, депутатам уже просто не осталось что запрещать, изображая свою деятельность на посту чиновников, сообщает «НСН».