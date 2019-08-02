Власти Москвы согласовали два митинга за выборы в думу

Столичная мэрия согласовала две акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Они состоятся 10 и 11 августа на проспекте Сахарова.

«Мэрия удовлетворила сразу две заявки на десятое число: первая была от Русаковой, а вторая — от меня и Дениса Шендеровича. Еще одну заявку на проспект Сахарова согласовали на 11 число со мной и Шендеровичем в качестве заявителей», — рассказала «МБХ медиа» глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, которая была одним из заявителей.

При этом, по ее словам, власти попросили заявителей объединить акции и провести один митинг 10 или 11 августа. Ранее Префектура Центрального административного округа отказалась согласовывать пикеты за допуск кандидатов в Мосгордуму на бульварах 3 августа, заявив о нарушении сроков подачи уведомлений.

Напомним, акции за допуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму проходят в столице в середины июля. Всего в предстоящих выборах примут участие 233 кандидата, из них 171 кандидат от парламентских партий и 62 самовыдвиженца. Отказ в регистрации получили 57 кандидатов — 18 от политических партий и 39 самовыдвиженцев. Причиной отказа в регистрации у большинства кандидатов назвали брак в подписях.