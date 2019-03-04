Власти Москвы купили данные сим-карт о передвижениях горожан

Московские власти с 2015 года потратили 516 млн рублей на покупку у сотовых операторов данных о перемещениях горожан. Они объясняют, что данная информация необходима для развития инфраструктуры.

Покупателем геоаналитики выступает Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. Полученные данные используются для внесения изменений в работу транспорта и развития инфраструктуры. Об этом узнали «Ведомости».

Только в 2018 году на покупку данных потрачено 101,8 млн рублей, следует из данных госзакупок. Посредником между ДИТ и операторами выступает Аналитический центр при правительстве, который обрабатывает и хранит информацию. Там пояснили, что работа ведется на основании обезличенных данных горожан.

Властям передается информация о том, сколько человек в среднем за день совершает поездок на метро, какое количество человек работает и живет в том или ином месте. Операторы передают данные о дачниках и о туристах.

По оценкам самих операторов, продажа данных госорганам, корпоративным клиентам приносит несколько миллиардов в год.

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