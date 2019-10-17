Владимир Мединский заговорил о морали

Власти морально не готовы штрафовать россиян за использование пиратской продукции, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Об этом он рассказал после встречи президента Путина со студентами ВГИК, уточняет ФБА «Экономика сегодня».

Согласно приведенным министром данным, на сегодняшний день 90% прибыли продюсеры получают от возврата средств от кинопроката, при этом кино все больше уходит в интернет на стриминговые платформы.

Мединский заявил, что этот рынок в России не поднимется до тех пор, пока не будет решен вопрос с кинопиратством.

Для этого, по мнению министра, с одной стороны нужно искать варианты блокировки ресурсов, распространяющих пиратскую продукцию, а с другой — усиливать систему господдержки киноиндустрии, передает издание.