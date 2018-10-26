Власти Крыма предоставят льготы за легализацию мини-отелей

Правительство Крыма готово предоставить льготы жителям региона, которые легализуют свои мини-отели в прибрежных зонах. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Сергея Аксенова.

В случае, если граждане не переведут отели в законное положение, то для них будут применяться санкции от ресурсоснабжающих организаций.

Аксенов поручил общественной палате республики и министру курортов и туризма Вадиму Волченко за две недели обсудить и протестировать предложения по легализации мини-отелей. В частности, власти готовы освободить крымчан от налогов сроком на пять лет, передает «Интерфакс-недвижимость».

Ранее глава Минтуризма Крыма сообщал, что на полуострове от 2,5 до 4 тысяч граждан сдают жилье в аренду нелегально.