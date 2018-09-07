Власти Крыма не исключают нового выброса химических веществ

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выброс химических веществ в Армянске на севере полуострова может снова повториться, если в регион вернется жара.

Сухие участки региона сейчас активно обрабатываются нейтрализаторами.

Превышение допустимой нормы в воздухе Армянска зафиксировали в минувший вторник, 4 сентября.

Выяснилось, что причиной стало испарение кислотонакопителя местного предприятия «Титан».

В связи со сложившейся обстановкой власти региона приняли решение об отправлении детей с согласия родителей в региональные санатории, передает «360» со ссылкой на ТАСС.