Власти Крыма не исключают нового выброса химических веществ
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выброс химических веществ в Армянске на севере полуострова может снова повториться, если в регион вернется жара.
Сухие участки региона сейчас активно обрабатываются нейтрализаторами.
Превышение допустимой нормы в воздухе Армянска зафиксировали в минувший вторник, 4 сентября.
Выяснилось, что причиной стало испарение кислотонакопителя местного предприятия «Титан».
В связи со сложившейся обстановкой власти региона приняли решение об отправлении детей с согласия родителей в региональные санатории, передает «360» со ссылкой на ТАСС.
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