Власти Греции увеличили доходы от туризма с помощью дронов

В Греции нашли способ выявлять недобросовестных предпринимателей, работающих в туристической отрасли и уклоняющихся от уплаты налогов. Для увеличения доходов от туризма в стране начали использовать дроны.

В первую очередь, власти обратили внимание на тех, кто организует мини-круизы по Эгейскому морю, но при этом не платит налоги. На помощь налоговым инспекторам пришли беспилотные летательные аппараты.

Эксперимент с дронами стартовал на острове Санторини: зависая над лодками и яхтами, беспилотники делают снимки судов и определяют число пассажиров на их борту. Затем налоговая служба сверяет отчетности, предоставленные частными предпринимателями, с данными, полученными дронами.

Власти уже сейчас отмечают высокие результаты мониторинга. Так, девять проверяемых судов утаили доходы на сумму порядка 25 тысяч евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Владельцам судов уже выписаны штрафы.