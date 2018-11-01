Власти договорились с нефтяниками о стабилизации цен на топливо

Нефтяные компании после дискуссий с правительством России согласились стабилизировать цены на бензин до конца 2019 года. В случае нарушения соглашения власти могут ввести заградительные пошлины на экспорт.

Правительство подписало с нефтяниками соответствующий документ накануне. Вице-премьер Дмитрий Козак предупредил, что если соглашение нарушит хотя бы одна компания, накажут всех.

На совещании присутствовали представители таких крупнейших нефтегазовых компаний, как «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Нефтегазхолдинг», «Новый поток» и Иркутская нефтяная компания.

Соглашение предусматривает сохранение стоимости бензина на уровне мая 2018 года. По словам Козака, благодаря достигнутым договоренностям с 1 ноября ситуация на топливном рынке начнет успокаиваться. Документ о стабилизации цен действует до 31 декабря. По условиям соглашения, нефтяникам нужно увеличить поставки топлива на внутренний рынок, а также сохранить мелкооптовые цены на определенном уровне в каждом регионе РФ, пишет РБК.

В результате резкого скачка цен на бензин весной правительство обязало нефтяные компании заморозить цены на топливо, а взамен уменьшило акцизы на бензин. Для долгосрочной стабилизации власти предусмотрели субсидию, которые компании начнут получать с 2019 года. Она может принести им порядка 600 млрд рублей. Однако нефтяники попросили ввести субсидию уже осенью. Частично компании добились своего, однако в ответ получили увеличение налогов на добычу полезных ископаемых.