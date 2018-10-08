Власти Дании расширят Копенгаген с помощью искусственного острова

В Дании будет реализован необычный инфраструктурно-жилищный проект, предусматривающий увеличение площади Копенгагена и строительство на новой территории около 20 тысяч домов и квартир. Об этом заявили премьер-министр страны Лёкке Расмуссен и мэр города Фрэнк Йенсен.

В столице будет возведен искусственный участок суши, который станет продолжением Рефхалеёна – северного «отростка» столичного района Амагер. По словам премьер-министра, остров способен вместить до 35 тысяч жителей с таким же количеством новых рабочих мест.

На территории возведут до 20 тысяч объектов недвижимости. Первые дома построят уже к 2035 году.

Полностью проект завершат к 2070 году. Как сообщает портал «Новости зарубежной недвижимости», его стоимость составит около 2,7 млрд евро.

Сейчас в Копенгагене растет число апартаментов, выставленных на продажу. В течение последних 12 месяцев их количество увеличилось на 20,6%. В регионах этот показатель достигает 30%.

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