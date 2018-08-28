Власти Чечни опровергли массовые задержания подростков в республике

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров опроверг утверждения издания «Кавказского узла» о массовых задержаниях подростков после террористического акта.

Издание написало, что в период с 23 по 25 августа в Чечне были задержаны от 150 до 200 человек, которых силовики массово задерживают на улицах и увозят их на многочасовые допросы.

По словам Джамбулата Умарова, у террористов были изъяты телефоны и другие гаджеты, в которых указаны прямые контакты. Именно эти контакты сейчас отрабатываются силовиками.

Он добавил, что с несовершеннолетними подростками беседы проводятся в присутствии родителей, и никаких незаконных действий полиция регион не совершает, передает «НСН».