Власти американского Уосо снимут запрет на игру в снежки
Власти американского Уосо (штат Висконсин) обсудят снятие запрета на игру в снежки, заявила глава администрации города. Ограничение действует в Уосо с 1962 года.
Как сообщает «Интерфакс», закон относит снежки к той же категории, что и камни, и считает, что их бросание может привести к тяжелым травмам.
По словам замначальника полиции Уосо, за последние 15 лет было выписано около 10 штрафов по этой статье. В том числе, за выпущенные в соседский сад стрелы, упавшие с крыши мешки с песком. В двух случаях за игру в снежки.
Исключение снежков из этой статьи обсудят в январе.
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