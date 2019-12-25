Власти американского Уосо снимут запрет на игру в снежки

Власти американского Уосо снимут запрет на игру в снежки

Фото: yaizakon.com

Власти американского Уосо (штат Висконсин) обсудят снятие запрета на игру в снежки, заявила глава администрации города. Ограничение действует в Уосо с 1962 года.

Как сообщает «Интерфакс», закон относит снежки к той же категории, что и камни, и считает, что их бросание может привести к тяжелым травмам.

По словам замначальника полиции Уосо, за последние 15 лет было выписано около 10 штрафов по этой статье. В том числе, за выпущенные в соседский сад стрелы, упавшие с крыши мешки с песком. В двух случаях за игру в снежки.

Исключение снежков из этой статьи обсудят в январе.

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