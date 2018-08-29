Владивосток откроет Восточный экономический форум в сентябре
Во Владивостоке с 11 по 13 сентября пройдет IV Восточный экономический форум.
Делегацию будет возглавлять премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
В частности, во время встречи в Москве было отмечено, что японская делегация принимает активное участие в мероприятиях спортивной программы ВЭФ-2018, в том числе, в дальневосточной регате учебных парусников и в ежегодном международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано, который проходит второй раз во Владивостоке под патронатом президента России Владимира Путина.
Советник президента России Антон Кобяков отметил содержательность и высокую практическую отдачу от обсуждения актуальных вопросов российско-японского сотрудничества в рамках ВЭФ-2018, передает «Федерал Пресс».
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