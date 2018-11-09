Владимиру Путину подарили в Казахстане узел из гвоздей и кнут

Президенту РФ Владимиру Путину преподнесли на туристической выставке в Казахстане завязанный в узел гвоздь и казахский кнут (камчу). Ранее российский лидер прибыл на форум межрегионального сотрудничества двух стран.

На выставке Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева встретил рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Сергей Цырульников. Он рассказал о традициях силовой культуры в стране, в том числе об обычае дарить завязанные в узел гвозди «уважаемым людям».

В присутствии президентов Цырульников связал в узел три гвоздя и преподнес их Путину. Назарбаев получил такой же подарок.

У другого стенда российскому лидеру показали атрибуты казахских наездников, а именно – кнут-камчу, который использовали на собраниях. Кнут тоже подарили Путину, пишет RT.

Ранее сообщалось, что в рамках форума сотрудничества лидеры выступят на пленарном заседании и проведут двухстороннюю встречу.