Во Владимирской области появится зона свободной торговли

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что во Владимирской области появится новая территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Камешково».

По словам премьера, этот шаг позволит диверсифицировать экономику, привлечь в регион инвестиции и создать новые рабочие места.

Дмитрий Медведев уточнил, что предприятия в новой ТОР будут производить пищевые продукты, химические вещества, а также изделия из древесины и кожи, а также то, что в «Камешково» уже созданы необходимые для работы условия и инфраструктура, сообщает «Парламентская газета».