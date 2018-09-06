Во Владимирской области появится зона свободной торговли
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что во Владимирской области появится новая территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Камешково».
По словам премьера, этот шаг позволит диверсифицировать экономику, привлечь в регион инвестиции и создать новые рабочие места.
Дмитрий Медведев уточнил, что предприятия в новой ТОР будут производить пищевые продукты, химические вещества, а также изделия из древесины и кожи, а также то, что в «Камешково» уже созданы необходимые для работы условия и инфраструктура, сообщает «Парламентская газета».
Следующая новость В России составили перечень самых богатых семей страны
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии