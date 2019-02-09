Владимира Путина пригласили в Польшу отметить начало ВОВ

Польский МИД даст канцелярии президента рекомендацию пригласить российского лидера Владимира Путина на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

В российском МИД отметили, что это - еще одна попытка польской администрации подвергнуть коренному пересмотру исторические события Второй мировой войны и вымарать страницы, связанные с решающей ролью Красной армии в освобождении Польши, передает РИА «Новости».

Памятные мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны, ежегодно проходят на полуострове Вестерплатте близ Гданьска, где 1 сентября 1939 года в 4:45 утра началось вторжение гитлеровской Германии в Польшу.

Утром 17 сентября в Западную Белоруссию и Западную Украину, которые тогда были частью Польши, вошла Красная армия.