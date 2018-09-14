У Владимира Путина потребовали увольнения главы Росгвардии

В партии «Яблоко» потребовали от президента РФ Владимира Путина отправить в отставку главу Росгвардии Виктора Золотова.

Причиной стала его выходка в виде видеообращения, в котором он вызвал на дуэль оппозиционного политика Алексея Навального и пообещал сделать из него «отбивную».

В партии отметили, что в действиях Виктора Золотова усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенная по мотивам политической ненависти или вражды», а также «Превышение должностных полномочий», не говоря уже о том, что действия руководителя Росгвардии порочат честь и достоинство офицера, отмечает «Федерал Пресс».