Владимир Васильев от «Единой России» избран главой Дагестана

В Дагестане путем тайного голосования избран глава республики: депутаты народного собрания отдали большинство голосов за врио руководителя региона Владимира Васильева.

Из 86 человек за Васильева проголосовали 77 депутатов, сообщает «Интерфакс». За представителя «Справедливой России» - Камиля Давдиева – выступили 5 человек, депутата от КПРФ – Махмуда Махмудова – поддержали четверо.

Васильев занял пост врио Дагестана в октябре 2017 года. Он сменил на посту Рамазана Абдулатипова.