Владимир Васильев от «Единой России» избран главой Дагестана
В Дагестане путем тайного голосования избран глава республики: депутаты народного собрания отдали большинство голосов за врио руководителя региона Владимира Васильева.
Из 86 человек за Васильева проголосовали 77 депутатов, сообщает «Интерфакс». За представителя «Справедливой России» - Камиля Давдиева – выступили 5 человек, депутата от КПРФ – Махмуда Махмудова – поддержали четверо.
Васильев занял пост врио Дагестана в октябре 2017 года. Он сменил на посту Рамазана Абдулатипова.
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