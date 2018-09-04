Владимир Соловьев раскрыл образ «сталинского кителя» в одежде
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал о том, где сшили его знаменитый китель, в котором он появляется в кадре в последнее время.
Отметим, что кителей у ведущего - несколько: есть и черный, и болотного цвета, и серо-голубого.
Видео с рассказом о кителе телеведущий опубликовал в своем Twitter-аккаунте.
В шутливой манере, с характерным «сталинским акцентом», он сообщил о том, что китель сшили «в европейской стране», передает «Народные новости».
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