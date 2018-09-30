Владимир Путин заявил о готовности продолжить поддержку Абхазии
Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Абхазии Раулю Хаджимбу по случаю Дня победы и независимости. В ней российский президент заявил, что страна продолжит помогать властям и народу республики.
Путин отметил достижения Абхазии в социально-экономической сфере, обеспечении нацбезопасности, достигнутые со дня провозглашения независимости, говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Абхазия получила независимость от Грузии в 1994 году. Сейчас республику признали пять стран-членов ООН и четыре частично признанных государства.
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