Владимир Путин выступил за сохранение языков российских наций
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками молодежного форума «Машук» заявил, что программу сохранения национальных языков необходимо возрождать.
В ходе разговора участники образовательного форума представили президенту свои проекты по сохранению исчезающих национальных языков России.
Президент РФ рассказал, что для сохранения языков российских наций в советское время существовали специальные программы, а теперь следует продолжать эти традиции, но уже на современной основе, передает «Экономика сегодня».
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