Владимир Путин выслал отряд силовиков в Венесуэлу

Для охраны избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в страну прибыли российские наемники из частных военных компаний (ЧВК).

Зарубежные СМИ сообщают, что в стране могут находиться около 400 российских наемников из числа тех, которые сражались в интересах России в Сирии и на Украине.

Прибыли ли российские наемники в Венесуэлу после начала протестов, или они находятся в стране уже некоторое время, так как точных данных об их прибытии российские СМИ не располагают, отмечает Lenta.ru.