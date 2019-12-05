Владимир Путин встретится с членами СПЧ
Глава России Владимир Путин на следующей неделе встретится с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о решениях об амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Пока никаких решений на этот счет не принималось. Я знаю, что были такие предложения. Будет встреча с СПЧ на следующей неделе у президента. Как правило, это такие встречи продолжительные по времени», — приводит слова Пескова РИА «Новости».
Он добавил, что пока не ясно, будет ли обсуждаться эта тема на встрече.
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