Владимир Путин встретится в Сочи с президентом Турции

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле подтвердили подготовку встречи российского лидера Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Дмитрий Песков также сообщил, что переговоры состоятся в следующий понедельник.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян лично приглашал Владимира Путина посетить Армению. Президент России ответил согласием, встреча также может состояться в сентябре, передает «Народные новости».

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