Владимир Путин беседует с главой Коммунистической партии Вьетнама

Владимир Путин в Сочи проводит встречу с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.

В 2019 году Россия и Вьетнам отметят 25-летие со дня подписания договора об основах дружественных отношений.

В рамках этого юбилея планируется провести перекрестные Годы России во Вьетнаме и Вьетнама в России, сообщает «НСН».