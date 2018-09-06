Владимир Путин беседует с главой Коммунистической партии Вьетнама
Владимир Путин в Сочи проводит встречу с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.
В 2019 году Россия и Вьетнам отметят 25-летие со дня подписания договора об основах дружественных отношений.
В рамках этого юбилея планируется провести перекрестные Годы России во Вьетнаме и Вьетнама в России, сообщает «НСН».
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