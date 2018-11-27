Владимир Путин вручил госнаграды за дружбу и заслуги

Владимир Путин вручил госнаграды за дружбу и заслуги

Президент России Владимир Путин 27 ноября наградил выдающихся россиян, которые добились высоких результатов в своей профессиональной деятельности. В их число попали представители науки и культуры, космонавты, тренеры и бизнесмены.

Так, ордена «За заслуги перед отечеством» I степени удостоены председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Борис Громов, певец Лев Лещенко и актриса Инна Чурикова.

Награду «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили артисту Ленкома Александру Збруеву и тренеру сборной России по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой. Ее супруг, предприниматель Алишер Усманов, награжден таким же орденом III степени за вклад в развитие экономики, культуры и спорта.

Орден IV степени президент вручил гендиректору «Камаза» Сергею Когогину и космонавту Олегу Скрипочке. Орден Александра Невского поучили экс-тренер российской сборной по хоккею Олег Знарок, президент ИМЭМО им. Примакова Александр Дынкин и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, пишет РИА Новости.

Среди других награжденных – исполнители Леонид Агутин и Валерия. Они получили из рук президента орден дружбы.

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Теги:
Места: Россия
События: культура, спорт
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