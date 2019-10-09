Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева
Глава России Владимир Путин подписал указ, который освобождает от должности советника президента Сергея Глазьева.
Ранее он был утвержден на посту министра интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии, сообщает «Интерфакс».
Сергей Глазьев в 1992—1993 годах занимал пост министра внешнеэкономических связей РФ. Затем он трижды избирался в Госдуму (I, III, IV созыво - от Демократической партии России, КПРФ и Народно-патриотического союза «Родина»соответственно.
Бывший заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС В 2004 году баллотировался в президенты Российской Федерации, заняв третье место с 4,1% голосов.
В 2012 году Глазьев занял пост советника президента страны.
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