Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева

Глава России Владимир Путин подписал указ, который освобождает от должности советника президента Сергея Глазьева.

Ранее он был утвержден на посту министра интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии, сообщает «Интерфакс».

Сергей Глазьев в 1992—1993 годах занимал пост министра внешнеэкономических связей РФ. Затем он трижды избирался в Госдуму (I, III, IV созыво - от Демократической партии России, КПРФ и Народно-патриотического союза «Родина»соответственно.

Бывший заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС В 2004 году баллотировался в президенты Российской Федерации, заняв третье место с 4,1% голосов.

В 2012 году Глазьев занял пост советника президента страны.