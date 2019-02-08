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Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств

Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке сразу девяти генералов силовых ведомств. Речь идет о сотрудниках МВД, СК, ФСИН и МЧС.

Своих постов лишились начальник Управления ФСИН по Кировской области Владимир Никитеев, руководитель следственного управления СК РФ по Республике Татарстан Павел Николаев, начальники Южного и Северо-Западного региональных центров МЧС Игорь Одер и Игорь Панин.

Среди прочих уволены заместитель руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю Александр Расстрыгин и начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве Сергей Солопов, пишет «360».

В указе говорится об освобождении от должностей замначальника Южного регионального центра МЧС Николая Басова, заместителя МВД по Республике Татарстан Рафаиля Гильманова, начальника Сибирского регионального центра МЧС Сергея Диденко, а также старшего помощника председателя СК РФ Ирины Зейберт и замначальнка ГУ МВД по Красноярскому краю Александра Кузнецова.

В конце августа 2018 года президент объявил об отставке сразу 15 генералов силовых ведомств.

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Теги:
Места: Россия
События: отставки
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